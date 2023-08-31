Старий міст між Сокалем і Жвиркою, збудований у 1964 році, перебуває в аварійному стані

На автодорозі Сокаль – Стоянів на Львівщині розпочали реконструкцію моста через річку Західний Буг. Роботи за 357 млн грн виконує компанія «Автомагістраль Південь».

Як повідомив 31 серпня заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, в 2019 році кафедра автомобільних доріг і мостів НУ «Львівська політехніка» провела обстеження мостового переходу через річку Західний Буг у Сокалі протяжністю 130 м та визнала його аварійним. У липні 2023 року департамент дорожнього господарства Львівської ОВА провів тендер на реконструкцію моста, переможцем якого стало ТзОВ «Автомагістраль Південь», що зголосилось виконати роботи за 357 млн грн.

У межах робіт підрядник має влаштувати під’їзди до моста, встановити нові опори. Фактично йдеться про будівництво нового моста паралельно з наявним аварійним. Всі роботи мають завершити до кінця 2025 року.

«Автомобільна дорога користування місцевого значення Сокаль – Стоянів одночасно є міською вулицею з інтенсивним трафіком та пішохідним рухом. Даний міст відіграє важливе значення для мешканців Сокальської територіальної громади», – зазначив Юрій Бучко.

Міст, що сполучає Сокаль і Жвирку, збудований у 1964 році і перебуває в аварійному стані, відновити його неможливо через поганий стан металу. Після введеня в експлуатацію нового моста, старий мають демонтувати.