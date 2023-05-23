Радянські пам’ятники демонтували у селах Велика Білка та Підберізці

У двох селах Львівського району демонтували ще два пам’ятники радянської доби. Загалом у області ще залишилося 200 радянських пам'яток.

Як повідомили 23 травня у Львівській ОВА, днями у селах Велика Білка та Підберізці демонтували пам’ятники радянського режиму. У Підберізцях на місці знесеного пам’ятника встановлять хрест.

Зазначимо, що в Львівській області працює робоча група з питань декомунізації, до складу якої увійшли громадські активісти, діючі військовослужбовці та представники влади. Спільно із місцевими громадами районів області, від грудня 2022 року на Львівщині вже демонтували 40 радянських пам’ятників.

Нагадаємо, на Львівщині залишилося понад 200 радянських пам'яток. Львівська область є другою за темпами декомунізації після Закарпатської.