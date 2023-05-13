У селі Пнікут демонтували стелу з радянським солдатом та скорботною матірʼю

У селі Пнікут на Яворівщині демонтували пам‘ятник радянським окупантам. Загалом у районі залишилось ще 10 памєятнків радянської доби.

Як повідомили у Львівській облраді, 12 травня в селі Пнікут Мостиської громади демонтували радянський пам’ятник – стелу за солдатом СРСР та скорботною матірʼю. Він став шостим демонтованим об’єктом радянської спадщини у громаді.

«Дякуємо активній владі Мостиської громади. Це вже шостий радянський памʼятник, який демонтували тут за кілька тижнів. Також все готово для перепоховання енкаведистів із центру Мостиськ. Загалом це вже 30-й російсько-радянський обʼєкт, який від початку року ми демонтували на Львівщині. Плануємо цьогоріч завершити процес декомунізації в області», – розповів представник обласної робочої групи з питань декомунізації, депутат ЛОР Захар Миляник.

Також напередодні, 11 травня, громада позбулася ще одного радянського ідола в селі Завʼязанці. Загалом у Яворівському районі залишилося 10 пам’ятників радянської доби. Всі їх планують демонтувати до кінця червня.

Демонтаж пам'ятників-символів радянського режиму відбувається на підставі рішення Львівської обласної ради від 20 вересня 2022 року про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської області. Завершити цей процес планують до кінця 2023 року.