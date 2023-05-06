Радянського солдата у Туринці знесли

У Львівській області демонтували ще три монументи радянської епохи – два у Глинянській громаді, один у Жовківській. В регіоні залишається ще близько 150 облікованих радянських пам’ятників, до кінця року їх планують знести.

Як повідомляє ініціатива Декомунізація Львівщини, у п’ятницю, 5 травня, повалили монументи у Туринці Жовківської ОТГ та у селі Куровичі, що належать до Глинянської ОТГ. Кількома днями раніше впав ще один пам’ятник у самих Глинянах.

Робоча група з питань декомунізації нарахувала ще понад 150 пам’ятників-символів радянського режиму на Львівщині. Їх планують демонтувати до кінця року. За інформацією представника робочої групи, депутата ЛОР Захара Миляника, від початку року на Львівщині повалили 25 пам’ятників.

Нагадаємо, раніше робоча група повідомляла, що найбільшу кількість радянських пам’ятників має Перемишлянська громада – дев’ять. Місцева рада ще навіть не прийняла рішення щодо їхнього демонтажу. Попри це один з них, у селі Костенів, демонтували. Знесення ще одного відклали через звите лелече гніздо на ньому.