Декомунізацію на Львівщині планують завершити до кінця 2023 року

За 2022 рік на Львівщині демонтували приблизно 80 радянських монументів, а з початку 2023 року – 36. Залишається приблизно 200 радянських пам'ятників, які планують демонтувати до кінця 2023 року. Про це розповіли під час брифінгу щодо декомунізації у четвер, 18 травня.

Секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації Анна Герич зазначила, що з початку 2022 року кілька громад почали тотально декомунізовувати свій простір, а у травні ініціативу перехопила область.

«Торік громади з допомогою ЛОВА і волонтерів демонтували приблизно 80 пам'ятників, а з початку 2023 року (станом на 17 травня) забрали ще 36 монументів. Ми зробили інвентаризацію, і на кінець січня громади повідомили про 183 пам'ятників, які слід демонтувати, але Львівська громада досі не надала нам результати своєї інвентаризації. До нас дуже часто звертаються люди з сіл навколо Львова. Наразі тих пам'ятників на Львівщині залишається понад 200. Ця цифра зросла після інвентаризації, бо часто люди не розуміли, що це саме радянський пам'ятник», – сказала Анна Герич.

Вона додала, що є проблеми, коли громади не мають грошей і їм потрібна допомога з технікою. Відтак ЛОВА шукає меценатів, або місцеві забирають аварійні монументи для укріплення доріг. Анна Герич анонсувала, що 18 травня демонтують один або два пам'ятники в Самбірському районі.

Заступниця начальника управління культури Львівської міськради Оксана Стельмах розповіла, що наразі є звернення стосовно двох пам'ятників в Брюховичах та у Винниках. Однак під пам'ятниками є поховання, і місто вирішує, як діяти. За словами Оксани Стельмах, у Львові все ще є низка радянських монументальних табличок.

«Радянські монументи, якщо мають цінність, потрапляють в музей "Територія терору". Це соцреалізм, і дуже часто ці пам'ятники, мозаїки проектували відомі митці. Вважаємо за доцільне їх зберігати, щоб наступні покоління розуміли, що це було. Також у нас є таблиці, розташовані на пам'ятках історії архітектури. Управління історичного середовища теж над тим працює і поступово змінює таблички. Заміна не може бути швидкою, бо таблиці дуже сильно вмонтовані в фасади, потрібно делікатно демонтовувати, щоб не пошкодити пам'ятки», – сказала Оксана Стельмах.

Голова ГО «Декомунізація України» Вадим Поздняков зазначив, що на Львівщині залишилося перейменувати приблизно 40 вулиць, і область може стати першою в Україні, де це успішно завершили. Щодо пам'ятників, то за кількістю демонтованих область зараз на другому місці після Закарпатської.

«Темпи зараз такі хороші, що між Закарпаттям і Львівщиною є змагання за швидкість очищення від радянських пам'ятників. Щодо Львова, то тут є кілька вулиць, є меморіальні дошки. Їх небагато, але я за кілька днів у місті знайшов п'ять чи шість штук. Є ще трохи роботи. Львів є найпершим за показниками заміни покажчиків на перейменованих вулицях. Бо, наприклад, в Івано-Франківську, є перейменовані вулиці понад рік, а покажчиків майже немає. Я знайшов там під сотню майже не демонтованих», – розповідає Вадим Поздняков.

Він зазначив, що ГО «Декомунізація України» провела облік всіх вулиць на території України, які треба перейменувати по кожному регіону, і кожна громада отримала листи з проханням перейменувати вулиці. За словами Вадима Позднякова, пасе задніх в питанні декомунізації Вінницька область.