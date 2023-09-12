Нідерландське архітектурне бюро UNStudio виграло міжнародний конкурс на створення двох багатофункціональних веж у німецькому Дюссельдорфі, повідомляє ArchDaily.

Згідно з проектом, збудують дві багатофункціональні вежі висотою до 120 метрів. В одній з них будуть житлові комплекси, а в іншій – офіси. На території також облаштують спортивні комплекси, медичні та культурні заклади, ресторани й кафе.

Вежі матимуть «розумний фасад», який зможе генерувати енергію, а також налаштовувати вентиляцію. Фасад створять зі збірних конструкцій, які можна буде переробити за потреби.

«Наш проект не тільки сталий та здоровий для людей, які там житимуть і працюватимуть. Він також має набір різних функцій, які додадуть культурної цінності цій частині міста», – зазначає засновник UNStudio Бен ван Беркель.

Будівництво розпочнуть у районі Кеннедідамм, який планують оновити. Ці дві вежі «мають окреслити вигляд оновленого району».