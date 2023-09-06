Поле для гольфу «Фаньлін» облаштували ще в 1911 році

Уряд Гонконгу забирає територію найстарішого в найстарішого в Китаї гольф-клубу, щоб збудувати на цьому місці доступне житло. Наприкінці серпня у гольфового клубу закінчився термін оренди землі, й уряд вирішив його не продовжувати. Натомість тут планують збудувати соціальне житло на 12 тисяч квартир, повідомляє Bloomberg.

Поле для гольфу «Фаньлін» облаштували ще в 1911 році, і це найстаріше 18-лункове поле у Китаї. Членство тут коштує понад 50 тис. доларів. Клуб протестує проти рішення уряду і запевняє, що це історична спадщина з екологічною цінністю. Ділові еліти зауважують, що чимало угод укладаються саме під час гольфу, і тому знищення поля вдарить по бізнесу.

Зазначимо, що житло в Гонконзі – одне з найменш доступних у світі. Водночас бракує землі, де дозволено будівництво, і 75% площ залишаються незабудованими, бо мегаполіс намагається не наступати на зелені пагорби.