ЖК бізнес класу Auroom Lounge біля озера Стосика у Львові

Під час перегляду пропозицій житла в новобудовах ви, ймовірно, помітили позначки біля кожного: економ, комфорт, бізнес, преміум. Що це означає і на що впливає, який житловий комплекс обрати, розповідаємо на прикладі будинків від компанії Auroom.

Що це означає?

Законодавчо поділ житлових комплексів на класи в Україні не визначений, проте вже понад 10 років на ринку новобудов є певні критерії, за якими відрізняють будинки. Як зорієнтуватися покупцю під час вибору житла? Пояснюємо:

Будинки економ-класу – це переважно багатоповерхові і багатосекційні типові будинки, зведені за панельною технологією, із квартирами, невеликими за площами, стандартного планування, переважно однокімнатними чи студіями;

– це переважно багатоповерхові і багатосекційні типові будинки, зведені за панельною технологією, із квартирами, невеликими за площами, стандартного планування, переважно однокімнатними чи студіями; Житло класу комфорт зводиться з цегли або за монолітно-каркасною технологією, із використанням більш сучасних та екологічних матеріалів, тут більші і зручніше сплановані квартири, зокрема, має значення розмір кухні – не менше 8м 2 , може бути можливість перепланування, будинок має свій архітектурний «характер», а не зведений за типовим проектом, може бути передбачена охорона комплексу, відеонагляд;

зводиться з цегли або за монолітно-каркасною технологією, із використанням більш сучасних та екологічних матеріалів, тут більші і зручніше сплановані квартири, зокрема, має значення розмір кухні – не менше 8м , може бути можливість перепланування, будинок має свій архітектурний «характер», а не зведений за типовим проектом, може бути передбачена охорона комплексу, відеонагляд; Квартири у житлових комплексах бізнес-класу передбачають сучасний підхід до планування – тут великі санвузли, кухні, передбачені гардеробні кімнати, над такими будинками працюють дизайнери, часто використовуються унікальні технології в будівництві, щоб забезпечити максимальний комфорт мешканців, є підземні паркінги і закрита охоронювана і доглянута територія, є дворівневі квартири або 4-5-кімнатні помешкання;

передбачають сучасний підхід до планування – тут великі санвузли, кухні, передбачені гардеробні кімнати, над такими будинками працюють дизайнери, часто використовуються унікальні технології в будівництві, щоб забезпечити максимальний комфорт мешканців, є підземні паркінги і закрита охоронювана і доглянута територія, є дворівневі квартири або 4-5-кімнатні помешкання; Преміум-клас житла вирізняється великими за площами квартирами з можливістю індивідуального планування, наявністю власних терас, барбекю-зон, з панорамним виглядом на місто чи зелені зони, територія – закрита і охоронювана, часто це клубні будинки, де небагато квартир і в секціях передбачені лаунж-зони для мешканців.

Локація має значення

На клас новобудови також впливає її розташування. Чим вищий клас, тим краще розвинена інфраструктура в районі та в самому житловому комплексі, а зручна транспортна розв’язка поєднується із лісом, парками, скверами, що створюють здорове і безпечне довкілля для мешканців.

Будинки вищого класу часто зводяться в межах центральної частини міста або пішої доступності до неї, вони гармонійно вписуються в історичну забудову, не ламають архітектурний ландшафт. Окрім того, в новобудовах вищого класу часто передбачені власні навчальні заклади для дітей та медичні установи для всієї сім’ї.

Будинок клубного типу Auroom Lviving на вул. Замарстинівській

Що пропонує будівельна компанія Auroom

Будівельна компанія Auroom зводить будинки класу комфорт, бізнес та клубні будинки. Наприклад, перший клубний житловий комплекс Auroom Lviving на вул. Замарстинівській в історичному ареалі Львова буде введений в експлуатацію в третьому кварталі 2025 року. У ньому вже розпочався продаж квартир.

Усього у цьому комплексі буде 28 квартир, 23 з яких – на дві спальні з кухнею-студією. Ще п’ять квартир розраховані на три спальні з кухнею-вітальнею та двома окремими санвузлами. У багатьох квартирах запроектовані багатофункціональні спальні із безпосередньо спальнею, гардеробною та окремою ванною кімнатою із входом лише з цієї кімнати. Із панорамних вікон будинку відкривається вигляд на Високий замок та місто.

У подвір’ї запроектовані місця для зберігання велосипедів, візочків. Тут висадять високі дерева, поміж якими облаштують лаундж-зони для відпочинку. У задній частині дворика буде функціональний дитячий майданчик. Поряд з ЖК Auroom Lviving розташований також Парк 700-річчя Львова.

Внутрішній двір із дитячим майданчиком у клубному ЖК Auroom Lviving

Житлові комплекси Auroom Air і Auroom Forest належать до будинків бізнес класу. Перший розташований на вул. Топольній, 4, поряд одразу з кількома парками, СТРЦ «Спартак», неподалік від Брюховицького лісу. Окрім того, під час будівництва ЖК Auroom Air застосовано технологію Auroom Energy, що передбачає резервне живлення не лише місць загального користування, а й кожної квартири.

ЖК Auroom Air на вул. Топольній, 4

ЖК Auroom Forest приваблює не лише зручним плануванням квартир, а й локацією – біля Винниківського лісу і Чотових скель, неподалік від озера і відпочинкового комплексу. Недавно перша черга комплексу вже була введена в експлуатацію.

ЖК Auroom Forest у Винниках

Якщо вам до душі помешкання в будинку комфорт-класу, то будівельна компанія Auroom пропонує житлові комплекси Auroom Sunrise та Auroom Spark.

Перший будинок в ЖК Auroom Sunrise вже зданий, другий зводиться на вул. Пимоненка – недалеко від лісопарку «Погулянка» і Винниківського лісу. Окрім зелених зон, біля ЖК є низка супермаркетів – «Рукавичка», «Сільпо», «Арсен», Metro. Також із ЖК Auroom Sunrise можна швидко дістатися центру Львова. Особливість цього ЖК – запроектований власний дитячий садок на чотири групи.

ЖК Auroom Sunrise2

ЖК Auroom Spark розташований на вул. Навроцького, 4 – у спокійному і затишному районі, звідки, водночас, легко доїхати в центральну частину міста. Поблизу немає високих новобудов, тож мешканці зможуть насолоджуватися панорамним виглядом на зелень і світанки чи заходи. У пішій доступності є супермаркети та інші необхідні елементи комерції. А в самому комплексі також передбачений дитячий садок площею 1000 м2.

ЖК Auroom Spark

Будівельна компанія Auroom ретельно обирає локацію для кожного зі своїх житлових комплексів та інвестує в інфраструктуру будинків, тож ви легко зможете обрати будинок, що підходить саме вам.

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Компанія Auroom вже 7 років зводить стильне, сучасне, надійне та комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2. У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00