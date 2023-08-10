ЖК Auroom Lounge розташований в зеленому районі Львова біля озера і лісу

Будівельна компанія Auroom оголосила про старт продажу квартир у другій черзі ЖК Auroom Lounge, що розташований у зеленому районі Під Голоском біля озера Стосика.

Про комплекс

ЖК Auroom Lounge – це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, органічно інтегрованого у навколишній природний ландшафт. Локація комплексу – провулок Заозерний – забезпечує баланс близькості з природою та вимог сучасного життя у місті.

Озеро Стосика і Брюховицький ліс поблизу – це не лише мальовничі краєвиди, а й чисте повітря та місце для відпочинку і дозвілля. До слова, в озері Стосика мешкають рідкісні для Львова черепашки, а в Брюховицькому лісі облаштований сучасний байк-парк для велолюбителів.

Про інфраструктуру

ЖК Auroom Lounge розташований у пішій доступності до усієї інфраструктури і в безпосередній близькості до таких артерій Львова, як вулиця Замарстинівська та проспект Чорновола, що є прямими дорогами у самісінький центр міста.

Поблизу ЖК Auroom Lounge також розташований СТРЦ Spartak із низкою спортивних залів, фудкортів, кінотеатром, супермаркетом і різноманітними магазинами. Також неподалік є бізнес-центр Holosko та інші. У пішій доступності від житлового комплексу розташований супермаркет «Арсен», ТРЦ «Форум», McDonalds тощо.

Про особливості комплексу

На першому поверсі ЖК розташовані комерційні приміщення, де буде безліч послуг і закладів для зручності мешканців. Для власників авто тут є підземний паркінг. Також забудовник подбав про продумані дитячі й дорослі майданчики з якісним устаткуванням та про професійний ландшафтний дизайн.

Одним з акцентів житлового комплексу Auroom Lounge є панорамні вікна та великі лоджії і балкони, з яких відкривається панорамний вид на ландшафт міста з озером та зеленими пагорбами Брюховицького лісу.

Максимальний комфорт мешканців та їхніх гостей забезпечують і дизайнерські вхідні групи з м’якими зонами та рецепцією, а також сучасні ліфти від провідних виробників.

Про вибір квартир

Компанія Auroom пропонує великий вибір помешкань в ЖК Auroom Lounge – 1-2-3-кімнатні квартири з терасами або лоджіями чи балконами, великими вітальнями. Наприклад, у ЖК Auroom Lounge можна обрати простору трикімнатну кутову квартиру з терасою по периметру, що виходить на західну сторону, озеро Стосика та в бік Брюховицького лісу.

Клієнти компанії Auroom можуть бути впевнені у захищеності купівлі, адже компанія пропонує надійну схему договорів.

Обирайте свій стиль життя разом з ЖК Auroom Lounge – відпочинок та медитація на терасі, спокійні прогулянки біля озера або, навпаки, активне проведення часу в байк-парку, пікнік та інші розваги, що доступні на природі поблизу.

Про міжнародне визнання

У 2023 році ЖК Auroom Lounge отримав престижну міжнародну премію у сфері нерухомості European Property Awards. Комплекс переміг в номінації «Житлова забудова 20+ квартир».

Журі у Лондоні відзначило концептуальність, дизайн та якість будівництва ЖК Auroom Lounge. Отримання цієї нагороди на міжнародному конкурсі European Property Awards є доказом високого рівня професіоналізму та креативності компанії Auroom.

Про компанію

За 7 років діяльності компанією збудовано понад 65 000 м.кв. У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали. Важливо і те, що проекти не зупиняються за жодних умов – будівництво ведеться постійно.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00