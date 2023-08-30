Country Garden сподівається залучити 700 тисяч людей у ​​Forest City

У Малайзії будують приватне місто Forest City на штучних островах. Не до кінця реалізований проект, вартістю 100 млрд доларів, передбачає, що там вже може жити 100 тисяч людей, хоча поки що мешкають лише дев’ять тисяч. Водночас 80% житла викуплено, пише The Bloomberg.

Китайський забудовник Country Garden, який реалізує проект, розпочав рекультивацію землі на початку 2014 року. Суть проекту – побудувати чотири штучні острови у вузькій протоці між Малайзією та Сінгапуром, а потім розбудувати екологічно чисте місто, яке зацікавить іноземців та заможне населення.

Незабаром забудовник почав залучати потенційних покупців, переважно з Китаю. Багато хто придбав квартири у багатоповерхівках, які ще будуються, що було звичайною практикою на піку буму нерухомості в КНР. Квартира з двома спальнями може коштувати приблизно 165 тисяч доларів. 80% із 26 тисяч житлових одиниць на острові було продано, проте деякі власники житла там досі не з’явилися. Нерухомістю володіють люди з 38 країн, більшість із них – громадяни Китаю. Загалом Country Garden сподівається залучити 700 тисяч людей у ​​Forest City. Наразі тут побудовано достатньо багатоповерхівок і бунгало, щоб розмістити 100 тисяч жителів.

Будівництво призупинялося через скарги малайзійського уряду на вплив проекту на навколишнє середовище та уряду Сінгапуру – щодо можливого впливу на сусідній кордон. У 2018 році тодішній прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад розкритикував проект як «побудований для іноземців» і фінансово недосяжний для більшості жителів країни: «Вони можуть купити нерухомість, але ми не дамо їм візу, щоб приїхати сюди жити». Це спонукало Country Garden почати переговори з урядом про те, щоб побудувати кілька будинків спеціально для малазійців. Плани Country Garden також були ускладнені репресіями китайського уряду проти громадян, які бажають придбати нерухомість за кордоном, а також пандемією коронавірусу.

Forest City ще не довів, що може стати справжньою спільнотою. Володіння нерухомістю відрізняється від постійного проживання, і люди, які мають достатньо грошей, щоб купити там квартири, найімовірніше, будуть відсутніми власниками, пише видання. Вітрини в торговельному центрі здебільшого порожні, а найпопулярнішими є магазини безмитної торгівлі алкогольними напоями. Вони приваблюють малайзійців, які хочуть уникнути сплати високих податків на алкоголь у країні.

Приватне місто буде спеціальною фінансовою зоною, яка надасть мешканцям низку переваг, включаючи багаторазові візи, доступ до кваліфікованих працівників, а також єдину ставку податку на прибуток у розмірі 15% для працівники інтелектуальної праці.