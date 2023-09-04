Flannery Associates планує створити нове місто з будинками різного розміру та вартості зі зручними для прогулянок районами

Еліти Кремнієвої долини протягом кількох років скуповували сільськогосподарські землі північної Каліфорнії. Нещодавно вони оприлюднили своє бачення утопічного міста, яке сподіваються побудувати з нуля в окрузі Солано за 96 кілометрів від Сан-Франциско, пише «Хмарочос» з посиланням на The Guardian. Цього тижня ініціатор проекту Flannery Associates запустив веб-сайт та опублікував низку візуалізацій, що показують будинки в середземноморському стилі та райони, зручні для прогулянок і їзди на велосипедах.

Загалом інвестори витратили майже мільярд доларів і стали найбільшим землевласником в окрузі. За інформацією The New York Times, компанію Flannery Associates підтримують, зокрема, співзасновник LinkedIn Рід Гоффман, засновниця благодійної групи Emerson Collective, вдома Стіва Джобса Лорен Пауелл Джобс, розробник програмного забезпечення Марк Андріссен, співзасновники платіжного процесора Stripe Патрік і Джон Коллісони тощо.

Ця новина викликала нові суперечки та обурення. За даними медіа, група інвесторів лише нещодавно почала взаємодіяти з місцевими чиновниками та жителями. «Люди в моєму окрузі, зрозуміло, стурбовані тіньовою інвестиційною групою, яка скуповує великі ділянки сільськогосподарських земель, нібито для будівництва нового міста. Але ми насправді не знаємо, що відбувається, тому що інвестори не діляться інформацією з місцевими жителями», – говорить сенатор штату Білл Додд.

Згідно з веб-сайтом, Flannery Associates планує створити нове місто з будинками різного розміру та вартості зі зручними для прогулянок районами поблизу магазинів і шкіл, а також відкритими просторами навколо громади. Проект має в перспективі створити «тисячі постійних, добре оплачуваних робочих місць» і велику сонячну електростанцію.

На веб-сайті California Forever стверджують, що для побудови «повноцінної, сталої спільноти» потрібна велика земельна ділянка. Вони заявляють, що не можуть ділитися своїми планами, доки не завершить придбання нерухомості, щоб уникнути «безрозсудних короткострокових спекуляцій землею». Група обіцяє спілкуватися з мешканцями та офіційними особами щодо «шансу для нової громади».

За даними SF Gate, група вже надіслала опитування місцевим жителям, щоб оцінити їхні думки щодо ініціативи. У заяві California Forever сказано, що цього тижня група зустрілася з конгресом округу та законодавчою делегацією штату, а незабаром зустрінеться з офіційними особами та мерами округів.