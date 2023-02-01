Олексій Лазарєв з дружиною Веронікою

Державна міграційна служба України не прийняла документи від білоруського ексдобровольця із полку Кастуся Каліновського Олексія Лазарєва (Аляксей Лазараў), який хотів оформити посвідку на постійне проживання. Про це Лазарєв написав у своєму Twitter.

«Чекатиму на письмову відмову (бо це зробили телефоном, тобто відмовилися приймати документи). Що далі? Не знаю. З ДМС можна довго боротися, але як при цьому жити – сказати важко», – написав Лазарєв.

Лазарєв (позивний «Вуж») також повідомив що його дружині відмовили в наданні статусу біженки.

За інформацію моніторингової групи «Беларускі Гаюн», дружина колишнього добровольця Вероніка також є входила до полку Калиновського (позивний «Сон»).

«Є лише одна країна, де приймуть білорусів. Але є нюанс», – поіронізував Лазарєв.

Він додав також, що ситуація ускладнюється тим, що у серпні минув термін дії паспорта дружини. Повернутися до Білорусі за новим вона не може, оскільки в республіці добровольцям загрожує смертна кара, при цьому зробити новий документ у консульстві Білорусі в ЄС теж немає можливості – без візи та паспорта її не випустять з України.

Як каже білорус, якщо документи в Україні так і не оформлять, то він не знає, що робити далі.

«Польський консул запропонував пройти до кордону, є шанс, що поляки пропустять. Якщо ні, то житимемо між Польщею та Україною. З кішкою та собакою», – написав він у реплаях до своєї публікації.

Зауважимо, що обоє білоруських добровольців вступили в полк (тоді ще батальйон) Калиновського на самому початку війни, а у березні одружилися в Києві.