З перших днів війни білорус Іван Марчук із позивним «Брест» захищав Україну від російської агресії

Командир батальйону «Волат» полку імені Кастуся Калиновського білорус Іван Марчук із позивним «Брест» загинув у боях із російськими окупантами під Лисичанськом на Луганщині. Про це повідомили у полку імені Кастуся Калиновського.

Білоруський підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня.

«Невелика група наших бійців вступила в нерівний бій з переважаючими силами супротивника. Через кілька годин контакту сили окупантів було відкинуто, техніка була підбита з ручних протитанкових засобів, серед наших хлопців лише один був легко поранений», – сказано в повідомленні у Telegram.

Після цього війська держави-терориста Росії кинули на невеликий загін батальйону «Волат» значні сили, зокрема й танки, через що бійці полку Кастуся Калиновського почали відступати.

«І навіть тоді наші хлопці не здалися і направили українську артилерію на живу силу та техніку противника. На жаль, у якийсь момент зв'язок із нашими бійцями перервався», – повідомили захисники України.

Завдяки героїзму та самопожертві білоруси змогли зупинити наступ танкової колони РФ, чим дали можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ.

Ще кілька білоруських бійців зникли, ведуться їхні пошуки. Підтверджено, що один із них потрапив у полон.

Іван «Брест» загинув, виконуючи бойове завдання. Він стояв біля витоків формування полку імені Кастуся Калиновського і з перших днів війни допомагав боротися проти РФ.

«Ми знали його як мужню, рішучу і самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. «Брест» мав винятковий авторитет серед солдатів полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика і болюча втрата для всіх нас», – зазначили товариші по службі полеглого воїна.

Нагадаємо, що 26 березня добровольці з Білорусі, які підтримують Україну в російсько-українській війні, утворили окремий батальйон, який увійшов до складу Збройних сил України.

Як інформував ZAXID.NET, 3 липня повідомив, що Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій та рубежів після важких боїв за Лисичанськ, який залишався останнім великим містом на Луганщині. Там зазначили, що в умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста «призвело б до фатальних наслідків».