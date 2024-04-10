Пацієнтка пройшла контрольні обстеження і зараз почувається добре

До київської клінічної лікарні «Феофанія» прийшла на контрольний огляд 57-річна пацієнтка, яку рік тому 17 годин рятували спеціалісти цього медзакладу. У неї діагностували рак кишківника, який поширився майже на всі внутрішні органи і ребра.

Пацієнтка була вкрай важка, в інших медзакладах оперувати її не бралися.

«Під час КТ було виявлено злоякісне утворення ободової кишки, а саме селезінкового вигину, що залучало в себе ребра, діафрагму, ліву легеню, мʼязи та інші мʼякі тканини», – кажуть у лікарні.

Першим етапом боротьби з хворобою була хіміотерапія, другим – оперативне втручання.

Перед лікарями стояло надзвичайно складне завдання: видалити пухлину кишківника, частину шлунка, селезінку, частини п’ятьох ребер, лівого купола діафрагми та нижньої частки лівої легені і провести реконструкцію грудної стінки й діафрагми. І все це слід було зробити під час однієї операції.

До надскладного оперативного втручання були залучені онкохірурги і торакальні онкохірурги.

«Спершу онкохірурги видалили частину товстої кишки, а тоді видалили селезінку та частину тіла шлунка і хвоста підшлункової залози. Далі операцію продовжили торакальні онкохірурги, які провели резекцію 6, 7, 8, 9 та 10 ребер, діафрагми та видалили нижню частку лівої легені. Таким чином, пухлина була видалена єдиним блоком з усіма залученими органами», – сказано у повідомленні.

Операція тривала 17 годин і пройшла успішно. На 14 день жінку виписали з лікарні. Через півроку їй провели операцію з планового закриття стоми. Зараз жінка почувається добре, пройшла всі необхідні контрольні обстеження і повернулася до нормального життя.