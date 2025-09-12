Зареєструватися в дитсадки можна електронною чергою

У дитсадках Івано-Франківська розпочався добір на вільні місця. Про це 11 вересня повідомили у Департаменті освіти та науки міської ради.

Дітей можна зареєструвати у чотири дошкільні заклади:

ЗДО №12 «Струмочок» (молодша група – для дітей, народжених з 02.09.2021 до 01.09.2022);

ЗДО №6 «Колобок» (молодша група – для дітей, народжених з 02.09.2021 до 01.09.2022 та середня група – для дітей, народжених з 02.09.2020 до 01.09.2021);

ЗДО №22 «Світанок» (група раннього віку – для дітей, народжених з 02.09.2022 до 01.09.2023);

ЗДО №18 «Зернятко» (молодша група – для дітей, народжених з 02.09.2021 до 01.09.2022) та середня група – для дітей, народжених з 02.09.2020 до 01.09.2021).

Зареєструватися в дитсадки можна електронною чергою.