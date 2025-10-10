Будівництво ЖК ведеться біля джерела на міському озері

В Івано-Франківську зупинили будівництво ЖК HydroPark DeLuxe по вул. Гетьмана Мазепи, 148. Сталося це через порушення екологічних норм та відсутність документів з оцінки впливу на довкілля у забудовника.

Йдеться про житловий комплекс преміумкласу біля міського озера, який зводить ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Вертикаль».

За інформацією ЛУН, три з восьми багатоповерхівок ЖК вже ввели в експлуатацію. Вартість квартир в HydroPark DeLuxe становить від 2,1 до 5,2 млн грн.

Провідний хімік лабораторії Дністровського БУВР Михайло Микицей стверджує, що будівництво ЖК ведеться в зоні інтенсивного підземного стоку до джерела на міському озері.

«Підземні води опинилися під загрозою тривалого хімічного забруднення, яке посилюватиметься найближчим часом через вплив опадів на відкриту поверхню котловану. Це жах для довкілля, бо замість природних захисних глинистих бар’єрів, буде товща гравійної суміші та бетон. Це саме та вода, що століттями витікає з джерельця на міському озері. З того джерела все життя п'ю воду, я і мої рідні», – зазначив науковець і закликав мера Франківська зобов’язати забудовника негайно припинити роботи.

Відсутність ОВД і кишкова паличка

У четвер, 9 жовтня, співзасновник ГО «Парк ветеранів України» Максим Сич оприлюднив відповідь Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОВА, в якій зазначено, що висновок з оцінки впливу на довкілля забудовнику ЖК HydroPark DeLuxe не надавався.

Того ж дня у франківському управлінні Держпродспоживслужби закликали мешканців утриматися від споживання води з джерела на території міського озера, бо в ній виявили кишкову паличку. У коментарі «Суспільному» начальниця відділу санепіднагляду Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Палійчук пояснила, що забруднення можливе як через опади, так і через стороннє втручання.

В прямому ефірі ТРК «Вежа» міський голова Руслан Марцінків повідомив, що будівництво ЖК на озері зупинено через відсутність оцінки впливу на довкілля та неправильне планування котловану. Забудовник має надати всі необхідні документи та пройти перевірки, зокрема дослідження води Держпродспоживслужби.

За інформацією Youcontrol, ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Вертикаль» зареєстрована у Львові та входить до корпоративної групи франківського бізнесмена Андрія Семана. Окрім HydroPark DeLuxe, компанія зводить у Франківську та найближчих селах житлові комплекси Porto Franco, URBN, Lystopad, «Містечко Козацьке», «Містечко Мануфактура» та «Веселка річкова».