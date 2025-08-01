За демонстрацію ницистських символів передбачена кримінальна відповідальність

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який під час хвилини мовчання в Івано-Франківську демонстрував нацистське вітання.

Відео інциденту з’явилося у тік-тоці 30 липня. На ньому видно, як чоловік, стоячи поруч з продавцями на стихійному ринку, під час загальноукраїнської хвилини мовчання підняв руку догори, демонструючи нацистський жест.

У п’ятницю, 1 серпня, у поліції Івано-Франківської області повідомили, що розпочали перевірку цього інциденту.

«Щодо цього до поліції ніхто не звертався. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка. Нагадуємо, що демонстрація нацистських символів або жестів суперечить законодавству України. Такі дії несуть загрозу громадському порядку, принижують пам’ять про жертв нацизму та мають правові наслідки», – зазначили правоохоронці.

Зазначимо, що за поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду цих тоталітарних режимів в Україні передбачена кримінальна відповідальність. За ст. 436-1 ККУ правопорушнику може загрожувати до 5 років ув’язнення.