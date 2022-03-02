Станіслав Онищук заявив, що добровольчий шпиталь працюватиме на базі його клініки «Брасс»

У Івано-Франківську оголосили про набір медперсоналу для першого добровольчого хірургічного шпиталю. Створює його клініка «Брасс» у партнерстві з окремим загоном спеціального призначення «Азов», повідомив у середу, 2 березня, директор клініки Станіслав Онищук.

У Івано-Франківську шукають волонтерів для першого добровольчого хірургічного шпиталю для надання медичної допомоги захисникам України та вимушеним переселенцям. Працюватиме вона на базі клініки «Брасс» у Івано-Франківську та приміському селищі Лисець.

«У нас є сучасні приміщення, обладнання та бажання в такий спосіб допомагати Україні. Для того, щоб цей проект запрацював, нам потрібні люди – медики, які хочуть та можуть добровільно надавати допомогу, нести чергування, допомагати в організації лікувального процесу та логістики», – повідомив директор клініки «Брасс» Станіслав Онищук.

Для того, щоб добровольчий батальйон запрацював наразі потрібні волонтери: лікар-хірург, ортопед-травматолог, анестезіолог, сімейний лікар, лікар УЗД, психолог, невролог, операційна медсестра, постова медсестра, анестезист, санітарка та кухар. Охочі можуть звертатися за телефонами: 0668580869 та 0681440709.

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