Росіянам і білорусам в Івано-Франківську поставили питання руба

До вечора середи, 2 березня, білоруські та російські студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу мають висловити свою позицію про війну Росії в Україні, інакше будуть відраховані. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив ректор університету Максим Карпаш.

«Ми маємо громадян Росії та Білорусі серед наших студентів. Просимо їх повідомити про своє місце перебування, готовність продовжувати навчання та висловити свою позицію щодо війни їх держав-агресорів проти України до кінця дня 2 березня 2022 року. Інакше їх буде відраховано», – написав Максим Карпаш.

Він також запропонував поширити цю практику в усіх вищих навчальних закладах України.

На сайті університету також розміщене звернення до росіян і білорусів. У ньому ідеться про те, що уряди РФ і РБ брешуть своїм громадянам і називають спецоперацією вторгнення у незалежну державу.

«Ці бомбардування і обстріли у 21 столітті стали можливими із вашої мовчазної згоди. Не дозволяйте диктаторам продовжувати знищувати життя невинних громадян не лише України, гинуть і ваші співвітчизники. Не вірте пропаганді, що українці, які ховаються у підвалах, нацисти. Ми з вами краще за всіх памятаємо, що таке справжній нацизм, адже українці, білоруси і росіяни втратили найбільше людей у боротьбі із цим страшним злом. Несіть правду вашим громадянам про цю війну», – ідеться на сайті університету.

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