У Франківську в іноземних студентів виявили наркотики
Студенти були п'яні та порушували громадський порядок
У Івано-Франківську в іноземних студентів, які порушували громадський порядок поліцейські знайшли наркотики. Спочатку їх затримали працівники муніципальної інспекції, які з'ясували, що студенти були п'яні. Потім поліцейські, які прибули на виклик, знайшли пакет з наркотиками, повідомила у вівторок, 9 листопада, прес-служба муніципальної інспекції Івано-Франківська.
Групу іноземних студентів, які порушували громадський порядок, муніципальні інспектори затримали ввечері, понеділка 8 листопада.
«Всі хлопці є студентами одного з вищих навчальних закладів. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння, також під час спілкування один з них сильно нервував. Після декількох запитань він зізнався, що має при собі наркотичну речовину», – йдеться у повідомленні прес-служби.
Муніципальні інспектори студентів затримали і викликали працівників поліції. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в одного з них прозорий пакет з рослинною речовиною всередині.