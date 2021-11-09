П'яних іноземних студентів затримали на Привокзальній площі

У Івано-Франківську в іноземних студентів, які порушували громадський порядок поліцейські знайшли наркотики. Спочатку їх затримали працівники муніципальної інспекції, які з'ясували, що студенти були п'яні. Потім поліцейські, які прибули на виклик, знайшли пакет з наркотиками, повідомила у вівторок, 9 листопада, прес-служба муніципальної інспекції Івано-Франківська.

Групу іноземних студентів, які порушували громадський порядок, муніципальні інспектори затримали ввечері, понеділка 8 листопада.

«Всі хлопці є студентами одного з вищих навчальних закладів. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння, також під час спілкування один з них сильно нервував. Після декількох запитань він зізнався, що має при собі наркотичну речовину», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Муніципальні інспектори студентів затримали і викликали працівників поліції. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в одного з них прозорий пакет з рослинною речовиною всередині.