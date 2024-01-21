Протести у Франції

У Парижі, Ренні, Ліллі та інших містах Франції відбулися масові мітинги проти ухваленого закону про імміграцію, який зараз перебуває на розгляді у Конституційній раді. Зокрема, закон передбачає встановлення міграційних квот та зменшує іноземцям доступ до соціальних виплат. Про це у неділю, 21 січня, повідомило BFMTV.

Рішення щодо міграційного закону Конституційна рада має оголосити 25 січня. Закон мітингувальники назвали поступкою правим силам. Ним передбачено посилення правил перебування у Франції для іноземних студентів та міграційні квоти. Крім того, закон ускладнює можливість отримати громадянство, дітям які народилися у Франції, а люди подвійним громадянством та засуджені за злочини проти поліції, можуть втратити французьке громадянство. Також закон передбачає позбавлення соціальних виплат деяких категорій іноземців.

«Закон про імміграцію ризикує мати надзвичайно серйозні наслідки, особливо в Марселі. Багато з них (іммігрантів, – ред.) працюють у наших ресторанах або на підприємствах і є настільки частиною повсякденного життя, що неприйнятно, щоб їх не було серед нас», – заявив колишній регіональний директор асоціації Аббе П’єра в місті Марсель Фатхі Буаруа.

Автори заклику до демонстрації просять Еммануеля Макрона не оприлюднювати закон. Напередодні через ухвалення закону про імміграцію Міністр охорони здоров’я Орельєн Руссо подав у відставку.

За даними МВС Франції, участь у мітингах взяло близько 75 тис. людей. Організатори мітингів заявили, що на протести вийшли 150 тис. людей.

Зазначимо, що ухвалення закону про імміграцію було одним із головних передвиборчих обіцянок Еммануеля Макрона.