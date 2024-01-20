Протести у Гамбурзі

У Німеччині в п’ятницю, 19 січня, десятки тисяч людей вийшли на мітинги у Гамбурзі, Кілі, Єні та інших містах. Люди протестують проти правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), представники якої на початку січня взяли участь у зустрічі правих екстремістів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Учасники зустрічі обговорювали ідею так званої “реміграції”, по суті – примусу мільйонів іноземців та громадян ФРН із міграційним корінням залишити країну», – йдеться у повідомленні.

Протести проти правоекстремізму у Німеччині тривають вже тиждень. Зокрема, у п’ятницю, 19 січня, за даними німецької поліції, на мітинги вийшли близько 50 тисяч людей. За інформацією представників організації «Підприємці без кордонів», які організували мітинги, участь у акціях протесту взяли близько 80 тисяч людей.

Серед учасників протесту – бургомістр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher).

«Послання АдН та її мережам таке: ми – більшість, і ми сильні, тому що ми єдині і сповнені рішучості захистити нашу країну», – заявив Петер Ченчер.

Деякі німецькі політики порушують питання заборони партії «Альтернатива для Німеччини». За словами співголови панівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскії Ескен (Saskia Esken), «демократія сама собі риє могилу». Вона пояснила, що партії в Німеччині, включно з АдН, фінансуються з державного бюджету, а депутати в парламентах отримують високі зарплати.

Заскія Ескен закликала порушити справу про заборону партії. Її підтримав колега – колишній голова Бундестагу Вольфґанґ Тірзе (Wolfgang Thierse). Він також зауважив, що у деяких землях «Альтернатива для Німеччини» вже визнана правоекстремістською.

Втім, низка німецьких політиків виступають проти заборони АдН. Лідер консерваторів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вважає, що процес заборони АдН може тривати не один рік і «тільки зміцнить її у ролі мучениці».

На суботу, 20 січня, у Німеччині заплановано близько 90 акцій протесту проти правоекстремізму.