В Іспанії мітингують проти амністії каталонських сепаратистів

В Іспанії десятки тисяч людей вийшли на мітинг. Люди протестують проти амністії учасників каталонського руху за незалежність. Про це у неділю, 12 листопада, повідомило видання Reuters.

Уряд Іспанії та його голова Педро Санчес 9 листопада уклали угоду з каталонською партією Junts. Вона передбачає надання амністії людям, причетним до невдалої спроби Каталонії отримати незалежність у 2017 році. Натомість партія Junts пообіцяла Санчесу підтримку під час формування уряду.

Консервативні опоненти Педро Санчеса звинуватили його в тому, що він поставив на карту верховенство права заради власної політичної вигоди. Влада заявила, що на протести вийшло 80 000 людей, тоді як партія, яка організувала протести у містах Іспанії, каже, що мітингувальників було близько мільйона.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум, на якому, за словами місцевої влади, каталонці проголосували за незалежність від Іспанії.

27 жовтня 2017 року влада Іспанії розпустила уряд і парламент Каталонії і ввела в регіоні пряме правління з Мадрида, чим призупинила його автономію. Це сталося після того, як парламент Каталонії оголосив про незалежність регіону.

8 листопада 2017 року Конституційний суд Іспанії визнав невідповідною декларацію про незалежність Каталонії. Суд постановив, що проголошення регіоном незалежності стало «серйозним нападом на верховенство закону».

Іспанська влада заарештувала багатьох лідерів сепаратистів Каталонії. Тодішній президент уряду регіону Карлес Пучдемон в кінці жовтня 2017 року втік з Іспанії, щоб уникнути арешту. У вересні 2021 року його затримали на італійському острові Сардинія.