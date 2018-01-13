У Франції п'яні пасажири влаштували погром у потязі

Поліція на вокзалі в Ліоні

У Франції 40 людей влаштували погром у пасажирському потязі, який прямував із Парижа в Евіан, внаслідок чого поліція заарештувала 29 осіб. Про це повідомляє APF.

«Двадцять дев'ять осіб було заарештовано у суботу вранці, 13 січня, під час великої поліцейської операції на залізничному вокзалі Пар-Дьє у Ліоні», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, контролер зіткнувся з численною групою хуліганів і зажадав втручання поліції для встановлення контролю над ситуацією.

Близько сотні представників сил правопорядку, зокрема Національної поліції, залізничної та муніципальної поліції, а також солдатів взяли участь в операції, висаджуючи з потягу хуліганів, які, за їхніми словами, «їхали на захід в Альпах».

#partdieu

Opération de police spectaculaire Gare de Lyon Part-Dieu ce matin

Reportage @F3Rhone_Alpes pic.twitter.com/brdURze7sU — JT du WE de France 3 (@JTweFrance3) January 13, 2018

«Два вагони потяга виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії, внаслідок чого був нанесений матеріальний збиток. При цьому не було здійснено насильницьких дій», – зазначив представник префектури поліції.

Особливий збиток, за його словами, був нанесений вагону-ресторану. Хулігани також розкидали їжу і розливали напої в інших вагонах.

Загалом у потязі перебували 200 пасажирів. Двом з них, які пережили психологічний шок, було надано допомогу.