У Франції п'яні пасажири влаштували погром у потязі

Найбільше постраждав вагон-ресторан

СвітКатерина Чурилова, 13 січня3050

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У Франції п'яні пасажири влаштували погром у потязі
фото PHILIPPE DESMAZES / AFP
Поліція на вокзалі в Ліоні

У Франції 40 людей влаштували погром у пасажирському потязі, який прямував із Парижа в Евіан, внаслідок чого поліція заарештувала 29 осіб. Про це повідомляє APF.

«Двадцять дев'ять осіб було заарештовано у суботу вранці, 13 січня, під час великої поліцейської операції на залізничному вокзалі Пар-Дьє у Ліоні», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, контролер зіткнувся з численною групою хуліганів і зажадав втручання поліції для встановлення контролю над ситуацією.

Близько сотні представників сил правопорядку, зокрема Національної поліції, залізничної та муніципальної поліції, а також солдатів взяли участь в операції, висаджуючи з потягу хуліганів, які, за їхніми словами, «їхали на захід в Альпах».

«Два вагони потяга виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії, внаслідок чого був нанесений матеріальний збиток. При цьому не було здійснено насильницьких дій», – зазначив представник префектури поліції.

Особливий збиток, за його словами, був нанесений вагону-ресторану. Хулігани також розкидали їжу і розливали напої в інших вагонах.

Загалом у потязі перебували 200 пасажирів. Двом з них, які пережили психологічний шок, було надано допомогу.

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