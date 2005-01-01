У Франції в новорічну ніч спалили більше тисячі автомобілів

Кількість згорілих машин у 2018 році менше, ніж в 2012 році, коли згоріли 1193 машини

У новорічну ніч у Франції згоріло 1031 машин, частина з яких була підпалена хуліганами безпосередньо, а частина загорілася через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів. Про це повідомляється в звіті МВС Франції.

У новорічну ніч у Франції 140 тис. поліцейських, солдатів і пожежників займалися охороною порядку. «Як і в минулі роки, певну кількість правопорушень було зафіксовано», - відзначили у французькій поліції.

У МВС Франції відзначили, що кількість згорілих машин менше, ніж в 2012 році, коли згоріли 1193 машини, і менше, ніж у 2013 році, коли згоріли 1067 машин. У той же час в минулому році в новорічну ніч згоріли 935 машин.

Також повідомляють, що за ніч поліція заарештувала 510 осіб (в минулому році 454 особи). При цьому було поранено вісім офіцерів поліції і троє солдатів. Більшість з них постраждали під час нападу групи агресивних людей в Шампіньї-сюр-Марн, відзначили в поліції.