У Франції в новорічну ніч спалили більше тисячі автомобілів

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 09:155180

До теми

У Франції в новорічну ніч спалили більше тисячі автомобілів
фото RFI
Кількість згорілих машин у 2018 році менше, ніж в 2012 році, коли згоріли 1193 машини

У новорічну ніч у Франції згоріло 1031 машин, частина з яких була підпалена хуліганами безпосередньо, а частина загорілася через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів. Про це повідомляється в звіті МВС Франції.

У новорічну ніч у Франції 140 тис. поліцейських, солдатів і пожежників займалися охороною порядку. «Як і в минулі роки, певну кількість правопорушень було зафіксовано», - відзначили у французькій поліції.

У МВС Франції відзначили, що кількість згорілих машин менше, ніж в 2012 році, коли згоріли 1193 машини, і менше, ніж у 2013 році, коли згоріли 1067 машин. У той же час в минулому році в новорічну ніч згоріли 935 машин.

Також повідомляють, що за ніч поліція заарештувала 510 осіб (в минулому році 454 особи). При цьому було поранено вісім офіцерів поліції і троє солдатів. Більшість з них постраждали під час нападу групи агресивних людей в Шампіньї-сюр-Марн, відзначили в поліції.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Ліверпулі згоріла багаторівнева парковка з 1,4 тис. автомобілів ZAXID.NET
В італійському Турині вибухнула бомба у смітнику: є поранені ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук