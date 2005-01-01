В італійському Турині вибухнула бомба у смітнику: є поранені

СвітОрися Шиян, сьогодні, 18:232500

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В італійському Турині вибухнула бомба у смітнику: є поранені
фото La Stampa
Поліція знешкодила ще 12 таких саморобних вибухових пристроїв неподалік

1 січня у Турині на півночі Італії вибухнула бомба, яку заховали у сміттєвому баку. Як наслідок, травмовано четверо людей. Також вибуховою хвилею пошкодило чотири автомобілі і вікна 30 житлових будинків. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на італійське видання La Stampa.

«Наголошується, що вибух стався в одному з районів на околиці Турина. Бомба була захована в сміттєвому баку. Поранення отримали два італійці і два громадянина Марокко», ‒ йдеться у повідомленні.

Також вибухова хвиля вибила вікна у 30 довколишніх житлових будинках і пошкодила чотири припарковані автомобілі.

Поліція, яка провела обшуки в районі вибуху, виявила ще 12 таких самих саморобних вибухових пристроїв. Правоохоронці встановлюють виробника бомб і його мотиви.

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