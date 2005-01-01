У Ліверпулі згоріла багаторівнева парковка з 1,4 тис. автомобілів

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 08:595541

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У Ліверпулі згоріла багаторівнева парковка з 1,4 тис. автомобілів
фото ВВС
Вогонь знищив всі автомобілі, їх власникам рекомендували звернутися в страхові компанії

У Ліверпулі (Великобританія) згоріла багаторівнева парковка, на якій знаходилося 1,4 тис. автомобілів. Про це повідомляє BBC.

Парковка була розташована поруч із концертно-розважальним комплексом Echo Arena в Ліверпулі і вміщала 1,6 тис. автомобілів, але під час пожежі зайняті були не всі місця.

Згідно з інформацією правоохоронців, вогонь знищив всі автомобілі, їх власникам рекомендували звернутися в страхові компанії.

Унаслідок сильного вогню і диму поліції довелося евакуювати жителів довколишніх будинків. Інформації про загиблих або постраждалих під час пожежі не надходило.

Раніше повідомлялося, що в Батумі сталася пожежа в п'ятизірковому готелі, 12 людей загинули.

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