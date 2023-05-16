На офіційному плакаті – Катрін Деньов

Міжнародний Каннський кінофестиваль відкрився у вівторок, 16 травня, у Франції. В основному конкурсі фестивалю змагатиметься 21 фільм.

Україна цього року представлена в основному відборі у конкурсі короткометражних фільмів польсько-українською картиною «Як це було» Анастасії Солоневич та Даміана Коцюра. Нагадаємо, саме у цій програмі Україна має дві найвищі нагороди: за «Подорожні» Ігоря Стрембіцького та «Крос» Марини Вроди.

Відкрився фестиваль історичною драмою французької режисерки та акторки Майвенн «Фаворитка» («Жанна да Баррі»), головні ролі в якій виконали Джонні Депп, Майвенн, Луї Гаррель, П'єр Рішар та інші.

Шон Пенн

Головою журі основного конкурсу цього року став шведський режисер Рубен Естлунд, що має дві «Золоті пальмові гілки» за фільми «Квадрат» та «Трикутник смутку».

Також до складу журі основного конкурсу увійшли марокканська режисерка та сценаристка Мар'ям Тузані («Адам»), французький актор Дені Меноше(«Безславні виродки», «Французький вісник»), американські актори Брі Ларсон (володарка «Оскара» за «Кімнату») та Пол Дано(«Фабельмани»), режисерка з Замбії Рунгано Ніоні, режисер з Афганістану Атік Рахімі, а також аргентинський сценарист Даміан Сіфрон(«Мізантроп», «Дикі історії»), а також французька режисерка Жюлі Дюкорно, чий «Титан» ставав тріумфатором фестивалю.

Другий за значенням конкурс «Особливий погляд» мав, зокрема, судити іранський режисер Мохаммад Расулоф, проте йому заборонили виїхати з країни. Режисера було заарештовано у липні минулого року за участь у протестах проти влади. Під тиском світової громадськості його звільнили з тегеранської в'язниці, проте виїхати з країни він не зміг.

51-річний Мохаммад Расулоф зняв свій перший фільм «Сутінки» у 2002 році та відразу отримав кілька фестивальних нагород.

У 2010 році Мохаммада Расулофа заарештували на знімальному майданчику та звинуватили у зйомках без отриманого на те дозволу. Він був засуджений іранською владою до шести років позбавлення волі. Згодом термін було скорочено до року.

Прем'єра стрічки Мохаммада Расулофа «Прощай» відбулася на 64-му Канському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь у секції «Особливий погляд» та отримала приз за режисуру. Його наступний фільм, «Рукописи не горять» також брав участь у секції «Особливий погляд» у 2013 році та отримав приз ФІПРЕСІ. Фільм «Непідкупний» переміг у «Особливому погляді» у 2017 році. У 2020 фільм «Тут немає зла» отримав «Золотого ведмедя» 70-го Берлінського кінофестивалю.

Рубен Естлунд

Головою журі програми «Особливий погляд» цього року буде американський актор Джон Сі Рейлі(«Чикаго»). До складу журі також увійшли французька режисерка і сценаристка Аліс Вінокур, німецька акторка Паула Бір, франко-камбоджійський режисер та продюсер Деві Чоу та бельгійська акторка Емілі Дек'єнн.

Серед найочікуваніших фільмів фестивалю – нова робота режисера Веса Андерсона «Місто астероїдів», де зіграли Тільда Суінтон, Едрієн Броуді, Том Хенкс, Марго Роббі, Скарлетт Йохансон та інші.

Також в основному конкурсі представлені «Травень грудень» американського режисера Тодда Хейнса із Наталі Портман та Джуліаною Мур, «Клуб Зеро» Джесікі Хауснер із Мією Васіковскі, «Зона інтересів» британського режисера Джонатана Глейзера, «Мертве листя»фінського режисера Акі Каурісмякі. Знаменитий боксер Майк Тайсон став парнером Шона Пенна у трилері «Чорні мухи» Жана-Стефана Совера.

Тільда Свінтон

Володарі найвищої нагороди Канн представлять свої нові роботи: Нанні Моретті – «Світло майбутнього», Нурі Більге Джейлан – «Про суху траву», Хірокадзу Кореєда – «Чудовисько».

Може створити сенсацію 86-річний британець Кен Лоуч. Його «Старий дуб» також претендую на «Золоту пальмову гілку». Якщо він її отримає, то стане першим в історії лауреатом відразу трьох головних нагород Канн.

Також у програмі ACID відбудеться прем’єра документального фільму спільного виробництва Польщі, Франції та України «Звідки куди» (Skąd dokąd) польського режисера Мачека Хамела про евакуацію українських біженців.

Для програми Cannes ACID щороку асоціація кінематографістів ACID (Асоціація незалежного кіно та його розповсюдження) обирає 9 фільмів. До виробництва фільму долучилась українська кінокомпанія «435 FILMS».

Фестиваль триватиме до 27 травня і традиційно читачі ZAXID.NET дізнаватимуться усі новини безпосередньо з Канн.

Усі фото Катерини Сліпченко