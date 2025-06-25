Бутафорське весілля у «Діснейленді» могло обійтися організаторам у понад 130 тис. євро

Французька прокуратура висунула звинувачення 39-річному громадянину Великої Британії, який організував бутафорське весілля з дев’ятирічною українкою в паризькому «Діснейленді». Підозрюваний перебуває в розшуку в рідній країні за сексуальні злочини проти дітей. Про це повідомила BBC у вівторок, 24 червня.

Як йдеться, 39-річного чоловіка затримали 21 червня паризькі поліцейські після звернення одного з гостей парку розваг, який повинен був зіграти батька неповнолітньої «нареченої». Актор розповів, що отримав за цю роль 12 тис. євро, і що лише в останній момент зрозумів, що «наречена» була дитиною.

У заяві прокуратури французького міста Мо йдеться про те, що малолітня українка, яка приїхала до Франції двома днями раніше «весілля», не піддавалась фізичному чи сексуальному насильству і не була «змушена грати роль» нареченої.

Як повідомляється, британець орендував територію «Діснейленду» на кілька годин для фейкового весілля, в якому він мав зіграти роль нареченого. Щоб укласти угоду з парком 39-річний чоловік видавав себе за громадянина Латвії та використав підроблені документи.

Захід мав відбутися між 05:00 та 07:00 ранку за місцевим часом, коли парк закритий для відвідувачів. Для фільмування у ролі масовки також залучили близько 100 людей, яких не попередили, що «наречена» є неповнолітньою. Від статистів вимагали зберегти конфіденційність фільмування.

Поліцейські затримали 39-річного організатора, 41-річну матір дівчинки, 24-річну громадянку Латвії, яка допомагала в організації події й грала роль «сестри нареченої», а також 55-річного латвійця, якого найняли на роль «батька нареченої».

Організатору заходу оголосили звинувачення у шахрайстві, зловживанні довірою, відмиванні грошей та крадіжці особистих даних. Він перебуває під вартою.

Телеканал BFMTV повідомив, що бутафорське весілля могло коштувати організаторам понад 130 тис. євро. Правоохоронці з’ясовують мету проведення цього «весілля». Триває розслідування.