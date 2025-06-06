Будівництво очисних споруд обійшлося Галичу у 23,4 млн грн

Правоохоронці підозрюють директора приватного акціонерного товариства та головного інженера комунального підприємства у привласненні 220 тис. грн під час будівництва очисних споруд у місті Галич. Учасникам схеми загрожує до 8 років ув’язнення.

За інформацією Prozorro, тендер на будівництво очисних споруд в урочищі «Дробілка», оголошений Галицькою міськрадою у 2019 році, виграло ПРАТ «СТМ». Вартість закупівлі склала 23,4 млн грн.

«Тодішній директор підрядної організації у змові з відповідальним за технічний нагляд головним інженером комунального підприємства внесли завідомо неправдиві відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт, завищивши обсяги та вартість робіт. В результаті Галицька міська рада зазнала збитків на понад 220 тис. грн», – повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 червня.

Посадовцям оголосили підозри за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ПРАТ «СТМ» зареєстроване у Бурштині у 1992 році. Власником компанії є франківський бізнесмен Тарас Яценко. У 2023 році компанія виграла підряд, вартістю 2,7 млн грн, на будівництво оглядової вежі у Бурштині.