У Гамбурзі у межах фестивалю Filmfest Hamburg у Німеччині відбувся національний конкурс кінофестивалю «Молодість». Подія у такому форматі відбувається уже втретє.

«Скіфського оленя», головну нагороду фестивалю, отримала режисерка Марина Врода за фільм «Степне» (на головному фото).

«Я вдячна своїм колегам, тому що із задоволенням подивилася всі фільми. Кожен з цих фільмів дуже важливий для нас сьогодні. Я сподіваюся, що наступного року ми знайдемо якесь рішення і продовжуватимемо знімати кіно. Багато наших колег сьогодні йдуть на фронт, в тому числі і жінки. Звичайно, якщо ми маємо певний привілей працювати і презентувати свої роботи, я відчуваю відповідальність за те, що роблю. Я вдячна своїм колегам і всім людям, які захищають нашу країну і дають можливість продовжувати наше життя», – цитує режисерку кінофестиваль «Молодість».

«Степне» – це історія Анатолія, чоловіка, який повертається додому з великого міста, щоб доглянути за хворою матір’ю. Тяжка хвороба матері, зустріч із братом і жінкою, яку він кохає, змушують Анатолія замислитися над прожитим життям і минулими вчинками. Аж раптом, перед самою смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона заховала в сараї… Події розгортаються на тлі зимових пейзажів України, спорожнілих сіл та зростаючого відчуження між людьми в пострадянському суспільстві.

Нагадаємо, «Молодість» у Києві відбудеться з 26 жовтня до 3 листопада. Журі міжнародного конкурсу очолить іранський режисер Мохаммад Расулоф.