У генконсульство Росії у Львові кинули «коктейль Молотова»
Запальну суміш кинули в огорожу диппредставництва
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Вночі 24 грудня у генеральне консульство Російської Федерації у Львові кинули запальну суміш. Ніхто з людей не постраждав. Поліція розпочала розслідування.
«Близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано», – повідомили у Нацполіції Львівщини.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Проводиться розслідування.
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