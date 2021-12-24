Вночі 24 грудня у генеральне консульство Російської Федерації у Львові кинули запальну суміш. Ніхто з людей не постраждав. Поліція розпочала розслідування.

«Близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано», – повідомили у Нацполіції Львівщини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Проводиться розслідування.