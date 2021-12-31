Чоловік, який нещодавно кинув «коктейль Молотова» у паркан генерального консульства Росії у Львові, і якого вже затримали правоохоронці, приїхав з окупованої Горлівки Донецької області, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

«Наші усі служби дуже швидко відпрацювали всі ці питання. Людина, яка це робила, вона не має відношення ні до якого, скажімо так, руху. Це людина з окупованих територій, безпосередньо з міста Горлівка. Він зараз є затриманий», – сказав Данілов на брифінгу у четвер, 30 грудня, після засідання РНБО.

Як повідомляв ZAXID.NET, 24 грудня вночі у Львові за огорожу генерального консульства Росії кинули пляшку з легкозаймистою рідиною. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Слідчі почали розслідувати цей інцидент за статтею «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

29 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що підозрюваного в хуліганстві затримали, однак інших подробиць він тоді не розповідав.