Інцидент трапився 24 грудня 2021 року на вул. Костя Левицького, 95 у Львові

Личаківський районний суд Львова призначив дворічний іспитовий термін Артему Тарасенку, який в грудні 2021 року кинув «коктейль Молотова» в будівлю генконсульства РФ у Львові. Під час розгляду справи у суді Артем Тарасенко пояснив свої дії бажанням помститися росіянам за окупацію у 2014 році його рідної Горлівки на Донбасі.

Сам інцидент трапився в ніч на 24 грудня минулого року, тоді мешканці навколишніх будинків повідомили про пожежу на території гшенконсульства РФ. Як з'ясувалося, хтось кинув туди пляшку із запалювальною сумішшю, влучивши у цегляну стіну, що відділяє генконсульство від вулиці. Внаслідок цього обгоріла цегляна стіна та прилегла територія, однак будівля генконсульства безпосередньо не постраждала. Втім, це не завадило МЗС ФР уже через кілька годин після інциденту назвати його «терористичним актом».

Винуватця затримали уже за два дні, ним виявився уродженець Горлівки Артем Тарасенко, якого відпустили до розгляду справи у суді під заставу у 198,5 тис. грн. Під час затримання 26 грудня 2021 року в його машині виявили патрони, автомат, складні ножі, тимчасовий реєстраційний талон так званої «ДНР», пістолети та дозволи на користування зброєю.

Низка ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах тоді повідомляли, що під час затримання у його автомобілі Ford Fusion також виявили 64 купюри по 100 доларів США, однак у вироку суду ці речові докази не згадуються.

Після затримання Тарасенка міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав його вчинок спланованою провокацією і заявив , що слідство розшукує замовників нападу. Натомість секретар РНБО Олексій Данилов наступного ж дня заявив, що Тарасенко діяв один і не належить до якихось організованих угруповань.

До окупації Горлівки Артем Тарасенко займався там боксом. Після окупації переїхав до Києва (фото Gorlovka.ua)

Про самого Артема Тарасенка відомо небагато. У 2013 році місцеві ЗМІ Горлівки писали, що він брав участь у змаганнях із боксу, а після окупації міста в 2014 році виїхав до Києва. У вироку суду вказано, що він одружений і разом із дружиною чекає на дитину, а також волонтерить для ЗСУ.

Під час судового засідання 2 серпня Артем Тарасенко визнав свою вину у спробі підпалу. За його словами, напередні він приїхав до Львова разом з товаришем з Києва. Прогулюючись вночі вулицею Костя Левицького він зауважив генконсульство РФ і відразу ж вирішив його спалити. Свій намір він пояснив тим, що з 2014 року російські війська окупували його рідне місто Горлівка, де залишилось його помешкання.

Враховуючи повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також волонтерську діяльність Артема Тарасенка для ЗСУ, суддя Личаківського районного суду Роман Грицко визнав Артема Тарасенка винним у хуліганстві та призначив 4 роки позбавлення волі, однак від відбування покарання звільнив, замінивши реальне покарання на два роки іспитового терміну.

Заставу, яку після винесення вироку суд йому повернув, Артем Тарасенко вирішив перерахувати на потреби ЗСУ. Щоправда, йому ще доведеться сплатити 27,2 тис. грн судових витрат.