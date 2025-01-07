Солдати підпорядковувалися дисциплінарному режиму, встановленому українським командуванням

Кількість дезертирів у Франції є незначною, враховуючи загальну кількість тих, хто пройшов навчання. Про це повідомило у понеділок, 6 січня, видання France Info із посиланням на інтерв'ю посадовця французького Генштабу.

Представник французької армії повідомив, що серед солдатів ЗСУ були місце окремі випадки дезертирства, однак їхня кількість залишається незначною. Він зазначив, що солдати перебували у французьких казармах і мали право виходити. Вони підпорядковувалися дисциплінарному режиму, встановленому українським командуванням.

«У Франції дезертирство не є кримінально караним діянням. Якщо хтось дезертирував, французький прокурор не мав повноважень заарештовувати цю людину. А право, надане українській владі на французькій території – це всього лише дисциплінарне право», – додав посадовець Генштабу.

Журналісти уточнюють, що у Франції навчали 2300 військових зі 155-ї механізованої бригади імені Анна Київської. Нещодавно Юрій Бутусов заявив, що 1700 військовослужбовців з цієї бригади самовільно залишили службу ще до того, як підрозділ зробили перший постріл. Згідно з його розслідуванням, протягом березня-листопада 2024 року у СЗЧ пішли 1726 військових. 50 з них пішли у СЗЧ під час навчань у Франції.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо обставин формування 155 механізованої бригади «Анна Київська». Справа перебуває під контролем Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.