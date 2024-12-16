Українські аналітики нарахували майже 20 тис. випадків дезертирства за 2024 рік

Українські аналітики Opendatabot заявили, що американська газета Financial Times навела хибні дані про кількість українських військових-дезертирів. Раніше FT назвало цифру в 60 тис. дезертирів, порахувавши також випадки самовільного залишення частини, повідомив Opendatabot у понеділок, 16 грудня.

Аналітики перевірили оголошене число Financial Times, яка посилалася на Офіс Генпрокурора. Газета стверджувала, що в Україні дезертирувало 60 тис. людей, проте Opendatabot повідомив, що цифра є втричі завищеною.

Так, за даними аналітиків, за 10 місяців 2024 року відкрили 19922 кримінальних проваджень через дезертирство (ст. 408 ККУ). Зазначається, що порівняно з 2023 роком кількість відкритих справ за цією статтею ККУ збільшилася у 3,7 раза.

Водночас у 2024 році через самовільне залишення військової частини (ст. 407 ККУ) в Україні відкрили 41950 кримінальних проваджень – вдвічі більше, аніж через дезертирство та у 3,3 раза більше, аніж порушили у 2023 році за цією статтею.

Аналітики зазначили, що якщо скласти ці показники, то можна отримати приблизно 60 тис. людей – таку ж цифру, яку оголосила Financial Times. Втім, вважати дезертирство та СЗЧ одним і тим самим злочином – груба юридична помилка.

«СЗЧ розглядається як тимчасове залишення місця служби без дозволу командира або поважних причин, або нез’явлення на неї впродовж певного періоду​ — зокрема, може йтись про випадки, коли військовослужбовець не повертається з відпустки чи лікування тощо. Тобто у людини не було наміру уникнути проходження служби взагалі. На відміну від СЗЧ, про дезертирство йдеться у випадках, коли військовослужбовець повертатися не збирається», – повідомив Opendatabot.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив військові частини чи дезертирував. 28 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський, а 29 листопада проєкт закону набув чинності.

Документ передбачає, що розпочаті кримінальні провадження щодо СЗЧ та дезертирства (ст. 407 та ст. 408 ККУ) щодо військових, які зробили це вперше, а згодом повернулися до своєї військової частини, не є підставою для відмови у продовженні військової служби. Так військовослужбовці, які повернулися з СЗЧ, фактично можуть уникнути кримінального покарання.

За даними Державного бюро розслідувань, військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину та дезертирували, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Як повернутися із СЗЧ та не отримати кримінальне покарання, ZAXID.NET розповідав тут.