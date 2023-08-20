Російські війська маневрують у гирлі Дніпра, намагаючись підвести боєприпаси й на постах замінити особовий склад. Натомість бійці ЗСУ відстежують їх та знищують, повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує 24 канал.

Так, за минулу добу на Півдні наші захисники знищили три диверсійні російські човни.

«Вони там маневрують, намагаючись замінити особовий склад на постах, підвести боєприпаси. Ми кожного разу їх відстежуємо і знищуємо, знаходячи і пункти їхнього базування. За минулу добу знищили ще 3 човни!», – додала вона

Речниця пояснила, що росіяни почали використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій тому, що по гирлу Дніпра вони суходолом дістатися не можуть.

«Упертість росіян утому, що вони продовжують з'являтися на тих ділянках, де їх знищили. Думаю, до них уже дійшло, що їм треба звідти вшиватися», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, напередодні Гуменюк повідомила, що у Херсонській області 18 серпня було ліквідовано відразу 10 човнів з російськими військовими. Зауважимо, у цьому регіоні триває боротьба за контроль над островами у гирлі Дніпра.