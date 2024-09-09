У результаті перекидання квадроцикла загинув його водій

У неділю, 8 вересня, поблизу села Верхня Рожанка Славської громади на Львівщині загинув 42-річний водій квадроцикла, який піднімався у гори разом з дітьми.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 17:00 на гірській дорозі поблизу села Верхня Рожанка. 42-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням саморобним квадроциклом, який перекинувся. Внаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці. Двоє його пасажирів – діти віком 5 та 8 років, були доставлені до лікарні.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що дітей госпіталізували у львівську лікарню святого Миколая у стані середньої тяжкості. За попередніми даними, в них діагностували закриті черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги, їх відпустили додому.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).