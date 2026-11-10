У Городку та ще 10 селах майже два дні не буде води
Водопостачання заплановано відновити із 18:00 11 листопада
У ніч на вівторок, 10 листопада, через проведення робіт із перепідключення магістрального водопроводу тимчасово припинили водопостачання у Городку та ще 10 населених пунтках. Водопостачання заплановано відновити із 18:00 11 листопада.
Як повідомили у «Львівводоканалі», водопостачання тимчасово припинили із 04:00 10 листопада через проведення робіт із перепідключення реконструйованого магістрального водопроводу «Городок – Львів» діаметром 800 мм.
Де не буде води:
- с. Артищів
- с. Мавковичі
- с. Керниця
- м. Городок
- с. Бартатів
- с. Воля-Бартатівська
- с. Конопниця
- с. Суховоля
- с. Лапаївка
- с. Зимна Вода
- с. Холодновідка
Повідомляють також про можливе зниження тиску води на верхніх поверхах житлових будинків у Залізничному районі Львова на таких вулицях:
- Низинна
- Гніздовського
- Рудненська
- Курмановича
- Городоцька (парна сторона – № 128–306, непарна – № 241–371)
- Виговського
- Кричевського
- Патона
- Ряшівська
- Сигнівка
- Караджича
- Каховська
- Дозвільна
- Вагонна
- Яворницького
- Любінська (парна сторона – № 94–164, непарна – № 89–107).
Відновлення стабільного водопостачання очікується 11 листопада з 18:00.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google