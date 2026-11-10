Відновлення стабільного водопостачання очікується 11 листопада з 18:00

У ніч на вівторок, 10 листопада, через проведення робіт із перепідключення магістрального водопроводу тимчасово припинили водопостачання у Городку та ще 10 населених пунтках. Водопостачання заплановано відновити із 18:00 11 листопада.

Як повідомили у «Львівводоканалі», водопостачання тимчасово припинили із 04:00 10 листопада через проведення робіт із перепідключення реконструйованого магістрального водопроводу «Городок – Львів» діаметром 800 мм.

Де не буде води:

с. Артищів

с. Мавковичі

с. Керниця

м. Городок

с. Бартатів

с. Воля-Бартатівська

с. Конопниця

с. Суховоля

с. Лапаївка

с. Зимна Вода

с. Холодновідка

Повідомляють також про можливе зниження тиску води на верхніх поверхах житлових будинків у Залізничному районі Львова на таких вулицях:

Низинна

Гніздовського

Рудненська

Курмановича

Городоцька (парна сторона – № 128–306, непарна – № 241–371)

Виговського

Кричевського

Патона

Ряшівська

Сигнівка

Караджича

Каховська

Дозвільна

Вагонна

Яворницького

Любінська (парна сторона – № 94–164, непарна – № 89–107).

Відновлення стабільного водопостачання очікується 11 листопада з 18:00.

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