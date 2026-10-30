Варто заздалегідь подбати про запаси води та альтернативні засоби для миття

Під час тривалих відключень електроенергії можуть виникати перебої з водопостачанням і роботою каналізаційних систем. У такій ситуації навіть помитися буває доволі складно, тому варто заздалегідь подбати про запаси води та альтернативні засоби гігієни. УНІАН розповідає, чим можна замінити душ, якщо вдома немає світла.

Чому під час відключень світла може не працювати каналізація?

Робота каналізаційних систем у деяких будинках залежить від електроенергії. Насосні станції використовують її для перекачування стічних вод, а в приватних будинках електронасоси можуть забезпечувати відведення стоків. Якщо обладнання знеструмлене й резервне живлення відсутнє, водовідведення може порушитися.

Водночас відсутність світла не завжди означає, що каналізація перестала працювати. У деяких будинках насосні станції мають резервні генератори. Тому щоб з’ясувати ситуацію у конкретному будинку, варто звернутися до керівної компанії або місцевого водоканалу.

Чим замінити душ, якщо немає води?

Для підтримання мінімальної гігієни під час перебоїв із водопостачанням можна скористатися кількома альтернативами:

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Сухий душ. Цей метод придумали спеціально для польових умов. У комплект входять одноразовий рушник і губка, просочена спеціальним очищувальним гелем, який не потрібно змивати.

Вологі серветки. Це найпростіший спосіб очищення шкіри. Бажано вибирати ті серветки, що не містять спирту.

Портативний душ. Це спеціальний пристрій для миття в походах. Гаджет працює від акумулятора, який живить насос. Вбудовану лійку занурюють в ємність із водою, а мотор починає качати рідину. Портативний душ може працювати на одному заряді від 45 до 120 хвилин.