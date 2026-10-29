До цього готові не всі: як облаштувати туалет, якщо каналізація не працює
Відключення електроенергії може спричинити не лише проблеми з освітленням і водопостачанням, а й перебої в роботі каналізаційної системи. У такій ситуації звичні речі, як-от користування туалетом і душем, можуть стати справжнім викликом. Тому варто заздалегідь знати, які альтернативи допоможуть пережити тимчасові незручності. УНІАН розповідає, чим замінити туалет, якщо каналізація не працює.
Чому каналізація може не працювати без світла?
У деяких будинках і районах каналізаційна система залежить від роботи насосних станцій, які перекачують стічні води. Якщо електропостачання припиняється, а резервне живлення відсутнє, відведення стоків може порушитися.
У приватних будинках проблема також може виникнути через зупинку електронасоса, який забезпечує роботу окремої системи водовідведення.
Водночас відсутність світла не завжди означає, що каналізація перестала працювати. Наприклад, «Київводоканал» повідомляє, що у столиці насосні станції продовжують функціонувати завдяки генераторам навіть за відсутності електроенергії. Однак у містах України ситуація може відрізнятися.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Тому щоб з’ясувати ситуацію у конкретному будинку, варто звернутися до керівної кампанії або місцевого водоканалу.
Як облаштувати туалет, якщо каналізація не працює?
У такій ситуації замість туалету можна використовувати такі альтернативи:
- Звичайне відро з пакетом. Ємність застеліть міцним поліетиленовим пакетом. На дно насипте матеріал, що вбирає рідину, наприклад наповнювач для котячого туалету. Після використання зав’яжіть пакет і викиньте його в бак для побутових відходів.
- Портативний біотуалет. Такі пристрої можна використовувати в різних умовах. Прості моделі лише збирають відходи й коштують від 250 до 1000 гривень. У дорожчих моделях спеціальні хімічні засоби розщеплюють вміст резервуара. Такі варіанти можна придбати приблизно за 2000–5000 гривень.