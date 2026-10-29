Варто заздалегідь знати, які альтернативи допоможуть пережити тимчасові незручності

Відключення електроенергії може спричинити не лише проблеми з освітленням і водопостачанням, а й перебої в роботі каналізаційної системи. У такій ситуації звичні речі, як-от користування туалетом і душем, можуть стати справжнім викликом. Тому варто заздалегідь знати, які альтернативи допоможуть пережити тимчасові незручності. УНІАН розповідає, чим замінити туалет, якщо каналізація не працює.

Чому каналізація може не працювати без світла?

У деяких будинках і районах каналізаційна система залежить від роботи насосних станцій, які перекачують стічні води. Якщо електропостачання припиняється, а резервне живлення відсутнє, відведення стоків може порушитися.

У приватних будинках проблема також може виникнути через зупинку електронасоса, який забезпечує роботу окремої системи водовідведення.

Водночас відсутність світла не завжди означає, що каналізація перестала працювати. Наприклад, «Київводоканал» повідомляє, що у столиці насосні станції продовжують функціонувати завдяки генераторам навіть за відсутності електроенергії. Однак у містах України ситуація може відрізнятися.

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Тому щоб з’ясувати ситуацію у конкретному будинку, варто звернутися до керівної кампанії або місцевого водоканалу.

Як облаштувати туалет, якщо каналізація не працює?

У такій ситуації замість туалету можна використовувати такі альтернативи:

Звичайне відро з пакетом. Ємність застеліть міцним поліетиленовим пакетом. На дно насипте матеріал, що вбирає рідину, наприклад наповнювач для котячого туалету. Після використання зав’яжіть пакет і викиньте його в бак для побутових відходів.