У Гостомелі благодійний фонд Buduyua відбудує ліцей №2, пошкоджений під час російського наступу на Київ, за проектом компанії Archimatika. Профінансують реновацію меценати за ініціативою «Школа майбутнього».

Ліцей розташовано неподалік від Гостомельського аеропорту і тому зазнав критичних ушкоджень під час боїв навесні 2022 року. Зокрема, заклад простояв усю минулу зиму без даху, пише «Хмарочос». Крім того, будівля потребувала ремонту ще до вторгнення. Її збудували наспіх у 1980-х роках як частину військового містечка, і зараз вона не відповідає вимогам сучасного освітнього процесу.

Ліцей було розраховано на 400 учнів, але фактично там навчалося понад 500. Після російського вторгнення діти втратили місце для навчання, а понад 70 вчителів та інших працівників школи – робочі місця.

Новий проект розраховано на 1000 дітей: 850 учнів ліцею та 150 дошкільнят. Особливу увагу приділили рекреаційним просторам – комфортним і наповненим денним світлом. Ззовні облаштують парк, спортивні майданчики та простори для дозвілля дітей різного віку. З двору відкриватиметься вид на ангар літака «Мрія».