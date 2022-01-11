У Греції скасували заборону бути донорами крові для чоловіків, які мають секс із чоловіками. Обмеження діяло в країні з 1977 року. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на грецьке видання Ekathimerini.

Як повідомляється, відповідний указ про нову форму, яку мають заповнити потенційні донори крові, підписав очільник МОЗ Греції.

Зазначається, що у новій формі не буду пункту, що забороняє чоловікам, які мають секс із чоловіками, жертвувати кров. Нововведення набуде чинності після опублікування офіційному віснику грецького уряду.

Видання уточнює, що низка держав запроваджували контроль за донорами крові після епідемії ВІЛ/СНІД наприкінці 20 століття. Така заборона була запроваджена з 1977 року у Греції.

Багато країн запроваджували контроль за донорами крові після епідемії ВІЛ/СНІД наприкінці 20 століття. Тож Греція з 1977 року заборонила чоловікам, що мають сексуальні одностатеві стосунки, бути донорами крові.

Також повідомляється, що досі у низці країн геї та бісексуали не можуть здавати кров. Зокрема, у Швеції, Данії та Норвегії чоловіки можуть стати донорами крові лише за рік після сексу з чоловіком. А в Ірані, Китаї та Туреччині таким людям узагалі заборонено бути донорами.

Зауважимо, що Україна скасувала заборону на донорство для гомосексуальних людей у квітні 2021 року. З переліку протипоказань до донорства крові прибрали пункт про гомосексуальні стосунки, який прирівнювали до форм ризикованої поведінки.