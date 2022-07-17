Український Ан-12, який летів із Сербії до Йорданії, розбився у Греції

У ніч на 17 липня у Греції розбився український транспортний літак Ан-12, який перевозив небезпечний вантаж. Пізніше стало відомо, що це боєприпаси. Через дві години після падіння літака вибухи на місці аварії продовжувалися, а його уламки були розкидані у радіусі 800 метрів, повідомляє Ert.

За інформацією грецьких ЗМІ, літак розбився між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтерополісі, Кавала. Український літак виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії. На його борту також перебували вісім членів екіпажу.

Літак подав сигнал лиха афінським диспетчерам і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки один з його чотирьох двигунів вийшов з ладу і загорівся. Але незабаром після цього літак зник з радарів і впав у 10 морських милях на захід від Кавали. Водночас місцеві посадовці наголосили, що пілот зробив усе можливе, аби відвести літак від житлових кварталів.

На борту літака перебували вісім членів екіпажу, вони перевозили 11,5 тонн боєприпасів. Міністр оборони Сербії повідомив, що боєприпаси мали бути доставлені в Бангладеш.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Фюзеляж літака згорів повністю. Українська авіакомпанія «Меридіан» підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомив генеральний директор «Меридіану» Денис Богданович у коментарі DW.

Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що «деталі уточнюються».

У компанії «Меридіан» причину катастрофи пов’язують з технічною несправністю у повітрі.

За інформацією очевидців, вибухи після падіння літака лунали впродовж двох годин.

Місцеві канали також опублікували відео, на якому місце падіння літака знято з безпілотника.

Водночас пізніше сербські ЗМІ повідомили, що цей літак зареєстрований в Україні, але належить американській компанії. Він злетів з аеропорту міста Ниш увечері в суботу і місцеві жителі зауважили, що літак летить за нерівним курсом.

Ert додає: не виключено, що він перевозив військові матеріали, оскільки Сербія експортує боєприпаси до багатьох країн Близького Сходу. Водночас збройні сили Сербії не мають транспортних літаків Ан-12. Югославія придбала два Ан-12, але один розбився під Єреваном (Вірменія) 12 грудня 1988 року, а другий був проданий у 1998 році болгарській приватній авіакомпанії.

За інформацією сервісу Flight Radar, у попередні дні літак Ан-12В виконував рейси по Франції (Марсель – Париж), по Балканах (Сараєво – Бєлград), 15 липня літав із Бєлграда в Анкару, а 16 повернувся у сербський Ниш. До Марселя він прибув із польського Жешува, а перед тим був у Чехії й Болгарії.