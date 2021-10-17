Грецька поліція повідомила, що знайшла двох українських паломників на Афоні, зниклих безвісти з вечора п'ятниці, 15 жовтня. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на грецькі ЗМІ.

Як повідомляється, працівники поліції Афонського департаменту знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони перебувають в хорошому стані. Врятованих українців перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Повідомляється, що українці в умовах густого туману розійшлися з шістьма іншими земляками, а потім збилися з дороги.

Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері, після чого розпочалась рятувальна операція, в якій взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежників зі спеціального рятувального відділення служби, а також служителі монастиря, які добре знають місцевість.