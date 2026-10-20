Загальна площа засмічення становить 7300 м²

У Скалі-Подільській громаді Тернопільської області екологи виявили тонни перероблених яблук, які залишили на сільськогосподарських землях. Наразі інспектори звернулися в поліцію, щоб встановити порушника.

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Як йдеться у дописі Державної екологічної інспекції Тернопільщини, на яблучні відходи у селищі натрапили під час планового обстеження території громади. Біля польової дороги невідомі викинули кілька тонн яблучних вичавок. Загальна площа засмічення становить 7300 м².

Фахівці інспекції провели розрахунки завданої шкоди довкіллю через засмічення земель та з’ясували, що вона складає понад 808 тис. грн. Матеріали щодо порушення передали до правоохоронних органів для подальшого розслідування та пошуку винуватців.

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За фактом вивезення яблучних відходів і забруднення земель також можуть порушити кримінальне провадження за ст. 239 КК України, що передбачає штраф або обмеження волі до 5 років.