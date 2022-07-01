Кожна поїздка буде фіксуватися валідатором

Від п’ятниці, 1 липня, у громадському транспорті Стрия та ОТГ пільговий проїзд можливий виключно при наявності електронного квитка. Пенсійні та пільгові посвідчення для безкоштовного проїзду у маршрутці не приймають. За інформацією міськради Стрия, на сьогодні видали вже близько 11 тисяч електронних квитків.

Електронна система оплати проїзду запрацювала у межах всієї Стрийської громади. Кожна поїздка пільговика буде фіксуватись ручний валідатором, який зчитуватиме інформацію про пасажира від електронної картки, повідомила Стрийська міська рада.

Електронну карту оформляє Стрийський ЦНАП. Виготовлення електронного документа для мешканців громади є безкоштовним. На сесії Стрийської міської ради 1 липня до переліку осіб, які можуть користуватися безкоштовним проїздом додали ще п’ять категорій.

Крім маршруток, які курсують по території Стрийської територіальної громади, до пільгового списку додали ще 17 маршрутів за межами Стрийської ТГ.

Нагадаємо, з 3 червня у Стрию зросла вартість проїзду у міському громадському транспорті. Ціна квитка у маршрутках зросла до 15 грн.