Проїзд у стрийських маршрутках зріс на 5 грн

У Стрию зросла вартість проїзду у міському громадському транспорті. Ціна квитка у маршрутках зросла на 5 грн і становитиме 15 грн.

Новий тариф почне діяти від п’ятниці, 3 червня.

«Рішення про підвищення тарифу на проїзд прийняли у зв’язку зі зростанням цін та дефіцитом палива», – повідомили у Стрийській міській раді.

Нагадаємо, через здорожчання і дефіцит пального у багатьох містах зменишили кількість громадського транспорту на маршрутах та закликали мешканців економити бензин та дизпаливо.

Від 2 червня ціна на проїзд у львівських маршрутках становить 15 грн. Таке ж рішення прийняли у Дрогобичі ще 14 травня. Приміські автобуси також підвищили вартість проїзду.