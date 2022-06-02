У Стрию зросла вартість проїзду у міських маршрутках
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Проїзд у стрийських маршрутках зріс на 5 грн
У Стрию зросла вартість проїзду у міському громадському транспорті. Ціна квитка у маршрутках зросла на 5 грн і становитиме 15 грн.
Новий тариф почне діяти від п’ятниці, 3 червня.
«Рішення про підвищення тарифу на проїзд прийняли у зв’язку зі зростанням цін та дефіцитом палива», – повідомили у Стрийській міській раді.
Нагадаємо, через здорожчання і дефіцит пального у багатьох містах зменишили кількість громадського транспорту на маршрутах та закликали мешканців економити бензин та дизпаливо.
Від 2 червня ціна на проїзд у львівських маршрутках становить 15 грн. Таке ж рішення прийняли у Дрогобичі ще 14 травня. Приміські автобуси також підвищили вартість проїзду.
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