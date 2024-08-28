Слідчі провели обшуки в автомобілях та помешканнях підозрюваних

Правоохоронці перекрили канал незаконного продажу пального на території Рівненщини. Бізнесом займалася група місцевих жителів, точну кількість яких наразі встановлюють. Про це повідомили 28 серпня у прокуратурі області.

За даними слідства, незаконним автозаправним бізнесом займалися близько десяти місцевих жителів протягом кількох місяців. Вони купували пальне сумнівної якості та перепродавали його на трасі Київ – Чоп у Рівненському та Дубенському районах. Жодних документів на товар у продавців не було.

Поліцейські провели 22 санкціоновані обшуки у транспортних засобах і за місцями проживання підозрюваних, у результаті яких вилучили сім транспортних засобів, 1,4 тонни дизельного палива, чорнові записи, банківські картки, платіжні документи та засоби для переливання пального.

Наразі спеціалісти проводять необхідні експертизи для встановлення походження та якості дизпалива.

За незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленого пального (ч.1 ст. 204 КК України) зловмисникам загрожує від 85 до 170 тис. грн штрафу зі знищенням незаконно виготовлених товарів.