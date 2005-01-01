У Грузії застрелили колишнього командувача Нацгвардії

Самсон Кутателадзе був знайдений убитим з вогнепальної зброї у власному кабінеті

Колишній командувач Національної гвардії Грузії генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе був знайдений убитим з вогнепальної зброї у власному кабінеті, який розташований на території так званого «Стамбульського» ринку в Руставі. Як інформує грузинське новинне агентство «Новости-Грузія», напад стався 15 січня в той час, коли працівники ринку ще були на своїх місцях.

Як повідомляється, невідомий злочинець здійснив кілька пострілів у кабінеті. Кутателадзе загинув на місці. При цьому очевидці заявляють, що не чули ні пострілів, ні якихось дивних звуків з офісу. Загиблого виявив співробітник охорони.

Водночас, друзі загиблого не підтверджують поширену в ЗМІ інфмормацію про те, що у нього були переговори у зв'язку з підготовкою продажу своєї частки руставського ринку.

Мотиви злочину невідомі.

Самсон Кутателадзе був обраний депутатом парламенту Грузії у 2008 році він балотувався від правлячої у той час партії «Єдиний національний рух» в Сачхері. Як пишуть грузинські ЗМІ, його головним рекомендатором в той час був мільярдер Бідзіна Іванішвілі. У парламенті Кутателадзе обіймав посаду заступника голови комітету оборони й безпеки.

Кутателадзе побудував успішну військову кар'єру. З 1991 року працював у ЗС Грузії на різних посадах. До 2001 року працював в Сачхерському батальйоні; з 2001 року — у складі Національної гвардії; 2004 — 2006 роках — генерал Національної гвардії.

Кутателадзе після своєї відставки активно займався підприємницькою діяльністю і був одним з власників торгового ринку в Руставі.